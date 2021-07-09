В Челябинске стартует четвертый этап опрессовок

На следующей неделе в Челябинске начнется четвертый этап опрессовок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 13 июля стартует четвертый этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону.

До 27 июля включительно горячее водоснабжение будет отключено в 487 жилых многоквартирных домах, 38 детских садах, 17 учебных и 12 лечебных учреждениях в Калининском, Курчатовском и Центральном районах города.

Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлён.

С перечнем домов можно ознакомиться на странице управления жилищно-коммунального хозяйства в разделе «Графики проведения опрессовок – 2021».

В июле отключение горячего водоснабжения в домах, обслуживаемых локальными котельными, идет по отдельному графику.

Челябинск, Виктор Елисеев

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