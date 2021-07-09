В России введут новые штрафы за загрязнение воздуха

Промышленников будут штрафовать за отказ от квотирования выбросов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Минприроды подготовило законопроект о внесении изменений в Кодекс РФ об административно правовых нарушениях. Документ предлагает ввести наказания за нарушение обязательных требований по квотированию выбросов, загрязняющих воздух.

Инициативу министерства уже поддержали в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

«Документом предлагается ввести наказание за отказ в представлении сведений для проведения сводных расчетов загрязнения воздуха, обеспечении доступа на территорию объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, непредставление предложений по квотам выбросов, отказ в разработке и реализации планов мероприятий по достижению квот в случае невозможности соблюсти установленные нормативы», – пишут «Известия» со ссылкой на попавшую в распоряжение издания пояснительную записку к законопроекту.

В случае нарушений должностные лица предприятия могут быть оштрафованы на 20 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели и юридические лица – 200 тысяч При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 500 тысяч рублей.

В правительство документ должен поступить до 30 октября этого года. После чего он будет направлен в Госдуму.

Челябинск, Виктор Елисеев

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