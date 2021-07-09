Преподавателя магнитогорского вуза будут судить за взятки от студентов

В Магнитогорске направили в суд уголовное дело в отношении преподавателя вуза, получавшей взятки от студентов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в мелком взяточничестве, служебном подлоге и получении взятки.

По версии следствия женщина, являясь доцентом кафедры стандартизации, сертификации и технологии продуктов питания института естествознания и стандартизации МГТУ имени Носова, предложила старосте группы получать от студентов по 1 тысяче рублей и передавать ей за проставление в зачетных книжках и аттестационных ведомостях зачетов и экзаменов без фактической проверки знаний, а также обещала предоставить каждому студенту заранее экзаменационные билеты для подготовки к государственному экзамену.

В результате действий преподавателя 15 студентам были незаконно проставлены итоги промежуточной аттестации по сдаче зачетов и экзаменов, и они необоснованно получили право в дальнейшем продолжать обучение.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.07.21

Режим «черного неба» в Челябинской области продлили до конца субботы. / В России введут новые штрафы за загрязнение воздуха. / Саратовский Минздрав запретил секс после прививки от Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»