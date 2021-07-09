Копейчанка выдала себя за педагога, чтобы получить «земский» миллион

В суд Челябинска направили уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных в качестве компенсации за работу в сельской местности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение в отношении жительницы Копейска, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия в 2020 году женщина купила у неизвестного поддельный диплом бакалавра ЮУрГГПУ по направлению «педагогическое образование». После этого она подала электронную заявку на участие в программе «Земский учитель» с согласием занять вакансию учителя русского языка и литературы в МОУ «Анненская СОШ» Карталинского района.

Для участия в конкурсе он предоставила поддельный диплом. Конкурсная комиссия признала ее победителем, учебное заведение заключило с ней трудовой договор, а региональный бюджет перечислил копейчанке заветный миллион рублей.

Проработав одну четверть в школе, женщина перестала появляться на рабочем месте под различными предлогами и впоследствии была уволена. Но полученным миллионом она уже успела распорядиться.

Вину копейчанка признала в полном объеме. Она ранее не судима, имеет среднее специальное образование по специальности «правоведение».

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.07.21

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