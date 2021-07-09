Челябинская область попала в число отстающих по темпам антиковидной вакцинации

Челябинское область занимает одно из последних мест в России по темпам вакцинации от коронавируса в рейтинге, составленном фондом «Петербургская политика» по итогам июня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при анализе ситуации учитывались данные портала GOGOV.ru.

Степень жесткости антиковидных ограничений в регионе расценена как низкая: «Власти рекомендовали привить сотрудников от ковида руководителям здравниц региона, а также общепита и торговых предприятий.

Предполагается, что сертификат о вакцинации не будут требовать с отдыхающих в гостиницах, однако вакцинированным рекомендовано предоставлять дополнительный день проживания», – указали авторы исследования, не отмечая других мер.

На конец июня, по данным составителей рейтинга, первый компонент вакцины получили около 13% жителей области. По этому показателю регион занимает 78 место в России. Завершили вакцинацию 73,92% от поставивших первую дозу.

При таких темпах для формирования 50%-ной привитой прослойки Челябинской области потребуется 151 день. По этому показателю Южный Урал занимает в рейтинге 63 место.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.07.21

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