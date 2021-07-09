Челябинские студенты «полетят» на выпускном

Мобильный трафик передачи данных среди студентов Южного Урала c начала года вырос на 10% – они стали больше качать и раздавать интернет с телефона на другие устройства. Одна из причин – переход на дистанционные занятия. Вот и Всероссийский студенческий выпускной, запланированный на эту субботу, пройдет в офлайн и онлайн форматах, что повлечет повышенную нагрузку на интернет.

Накануне праздника специалисты МегаФона с помощью обезличенных данных (Big Data) проанализировали поведение студентов в сети и рассказали об их активности. С большой долей вероятности в праздничный день они не изменят своим мобильным привычкам.

Кто кого «перекачает»

Самыми активными в сети могут оказаться будущие медики и ученые нашей страны. Так, студенты Южно-Уральского государственного медицинского университета и Челябинского государственного университета обычно скачивают на 25% больше интернет-трафика, чем их ближайшие конкуренты. В среднем же на одного учащегося в день приходится около 500 МБ трафика. Такого объема хватит, например, для отправки около 100 селфи, что особенно актуально в праздник. Самые востребованные социальные платформы – Instagram и Вконтакте, а также Whats App.

Развенчиваем мифы

Существует мнение, что молодые люди больше общаются в онлайн – переписываются в мессенджерах и соцсетях, избегая традиционных голосовых вызовов. Челябинские студенты это опровергают. По данным МегаФона, в среднем на одного учащегося приходится около 7,5 часов разговоров в месяц – что не меньше остальных абонентов оператора.

Больше других общаются студенты:

Челябинского государственного университета;

Южно-Уральского государственного медицинского университета;

Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Молодые люди проводят за интернет-серфингом больше времени, чем девушки почти в 1,5 раза. Такую закономерность проследили, анализируя нагрузку на сеть в течение учебного года. Причем активность в глобальной сети ближе к вечернему времени увеличивается на 16%.

Битва смартфонов: Samsung vs Huawei

Чаще всего звонят и выходят в сеть южноуральские вузовцы с помощью смартфонов Samsung – это самая популярная марка. На втором месте – китайские устройства Huawei, а «бронза» у его конкурента – Xiaomi.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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