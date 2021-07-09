Режим ЧС объявили власти Челябинской области из-за лесных пожаров на юге региона

На юге Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава Южного Урала Алексей Текслер принял решение ввести на территории региона режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами в Карталинском и Нагайбакском районах и угрозой населению.

Этот особый правовой режим вводится для защиты граждан, имущества и окружающей среды от чрезвычайных ситуаций.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, в связи с введением чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами в Карталинском районе, введено временное ограничение движения транспортных средств в период с 9 июля по 12 июля на следующих автомобильных дорогах:

автомобильная дорога Фершампенуаз – Париж – Железнодорожная станция Джабык – участок с км 30,264 по км 48,955;

автомобильная дорога Еленинка – железнодорожная станция Джабык.

Напомним, со вчерашнего дня на юге Челябинской области полыхают лесные пожары. Из-за этого власти региона ввели чрезвычайное положение. По последней информации, площадь пожаров приближается к пяти тысячам гектаров.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на ликвидацию пожара дополнительно направлен борт Ил-76 МЧС России и группировка пожарных и спасателей в количестве 150 человек и 19 единиц техники. Всего к тушению пожара привлечены 450 человек и 99 единиц техники.

Кроме того, власти области обратились к командующему войсками Центрального военного округа Александру Лапину с просьбой о том, чтобы региону направили вертолет из части под Южноуральском.

Тушению огня препятствует сильный ветер, который не прекращается, ситуацию осложняет крайне сухая погода. На данный момент угроза для населенных пунктов сохраняется.

Челябинск, Виктор Елисеев

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