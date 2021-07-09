В южноуральском поселке сгорели десятки домов

В поселке Джабык сгорело несколько десятков зданий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, во время заседания оперативного штаба в поселке Джабык губернатор поручил составить списки пострадавших людей, провести инвентаризацию имущества, а также направить медработников и психологов в пункты временного размещения людей для оказания необходимой помощи. На областном уровне принято решение о направлении материальной помощи всем пострадавшим.

По предварительным данным, в поселке Джабык сгорело более 60 строений, в том числе 40 жилых домов и 23 дачи.

Тушение пожаров авиацией продолжается. К работе подключены силы Министерства обороны РФ и МЧС.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на ликвидацию пожара дополнительно направлен борт Ил-76 МЧС России и группировка пожарных и спасателей в количестве 150 человек и 19 единиц техники. Всего к тушению пожара привлечены 450 человек и 99 единиц техники.

Кроме того, власти области обратились к командующему войсками Центрального военного округа Александру Лапину с просьбой о том, чтобы региону направили вертолет из части под Южноуральском.

Тушению огня препятствует сильный ветер, который не прекращается, ситуацию осложняет крайне сухая погода. На данный момент угроза для населенных пунктов сохраняется.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.07.21

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