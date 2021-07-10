Площадь природных пожаров в Челябинской области увеличилась до 14 тысяч гектаров

Возгорания в трех районах Южного Урала ликвидируют более 600 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, по состоянию на утро 10 июля и по полученным данным общая площадь пожаров в 3 районах области составляет 14 тысяч гектаров. Огнем уничтожено 71 строение. Пострадавших нет.

В пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 – дети.

«Для защиты населенных пунктов проведено наращивание группировки сил и средств 2 эшелонами аэромобильных группировок Уральского учебно-спасательного центра МЧС России в количестве 170 человек и 28 единиц техники. К ликвидации привлечены самолеты Ил-76 и Бе-200ЧС, а также вертолет Ми-8 с ВСУ-5 МЧС России», – уточнили представители ведомства.

Общая группировка, задействованная на ликвидации природных пожаров и защите населенных пунктов, составляет более 600 человек, 142 единицы техники, 3 воздушных судна и 4 пожарных поезда.

Всех пострадавших просят обращаться на «горячую линию» МЧС по телефону: 8 (351) 239-99-99.

Челябинск, Виктор Елисеев

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