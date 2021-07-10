Еще 12 южноуральцев скончались COVID-19

В Челябинской области зафиксировали 263 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 10 июля подтверждено 68 тысяч 550 случаев заболевания COVID-19 (+ 263 новых подтверждения ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 107 человек. ️Больных COVID-19 – 3 тысячи 38 южноуральцев.

Умерли 13 человек: 12 пациентов – от COVID-19, 1 южноуралец – от других причин. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 3 тысячи 127 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 874).

Челябинск, Виктор Елисеев

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