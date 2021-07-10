21-летний челябинец, сбитый на электросамокате, умер в больнице

Возгорания в трех районах Южного Урала ликвидируют более 600 человек.

Как сообщал ранее «Новый День», авария произошла в четверг, 8 июля, в 19:03 в Калининском районе Челябинска.

На улице Университетская Набережная напротив дома №30, 30-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Вингроад», сбил молодого человека, движущегося на электросамокате «WHOOSH BM 29». Горожанин пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

После столкновения пикап изменил направление движения и врезался в металлическое ограждение. В результате ДТП 21-летний челябинец, управлявший электросамокатом, получил телесные повреждения и был госпитализирован в состоянии комы.

Как сообщили сегодня, 10 июля, в пресс-службе ГИБДД Челябинска, молодой человек скончался.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.07.21

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