На Южном Урале в сгоревшем из-за лесного пожара доме найдено тело пожилого мужчины

Пожилой житель поселка Джабык погиб в огне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, в одном из сгоревших домов при разборе завалов обнаружено тело 78-летнего мужчины. Об этом расскахал глава Южного Урала Алексей Текслер.

По факту гибели пенсионера полиция и СКР начали проверку. Выясняется, почему мужчина не был эвакуирован. По предварительной информации, южноуралец отказался покидать дом.

По информации регионального минздрава, за медицинской помощью обратились 18 человек. Южноуральцы жалуются на общее ухудшение самочувствия, давление, воспаление глаз, в том числе из-за задымлений.

По данным главного управления лесами Челябинской области, на данный момент населенным пунктам Карталинского района огонь не угрожает. Тем не менее, сотрудники лесничеств и МЧС продолжают работу по тушению пожара. Привлечено 632 человека, 142 единицы техники, в том числе 4 воздушных судна, в том числе от МЧС России – 387 человек, 65 единиц техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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