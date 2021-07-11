11-12 июля ожидаются следующие события – Челябинск

11.07.2021, воскресенье

14:00 Челябинск – Экскурсия «Основные вехи развития города». При неблагоприятных погодных условиях возможна отмена мероприятия (Сад камней на набережной реки Миасс)

14:00 Челябинск – Финальный концерт фестиваля любителей песен под гитару «Новый день» (Городской сад имени А.С. Пушкина)

16:00 Челябинск – (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)

16:00 Челябинск – Музыкальный вечер: джаз и танцевальная музыка (детский парк им. В.В. Терешковой, ул. Рождественского, 6)

17:00 Челябинск – Танцевальные практики и мастер-классы по уличным танцам (Сад камней на набережной реки Миасс)

19:00 Челябинск – Тренировка «Zumba» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)

12.07.2021, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 10.07.21

На Южном Урале в сгоревшем из-за лесного пожара доме найдено тело пожилого мужчины. / На Челябинскую область идет ураганный ветер. / На Сахалине задержали бывшего пресс-секретаря южноуральского губернатора. Читать дальше

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