Дожди помогли справиться с пожарами на юге Челябинской области

Лесные пожары на Южном Урале локализованы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на утро 11 июля пожары в Карталинском и Нагайбакском муниципальных районах локализованы на общей площади 14 тысяч гектаров, очагов открытого горения нет.

Производится объезд периметра пожара. Авиация для тушения не применяется. Запланирована авиаразведка с применением вертолета МИ-8.

По всей территории юга области прошли обильные осадки – до 20 миллиметров.

В правительстве региона готовят документы для оказания помощи пострадавшим. Как рассказали в министерстве социального развития области, единовременные выплаты в 10 тысяч рублей назначены на неотложные нужды всем пострадавшим, проживающим в селе Джабык и поселке Запасный. Южноуральцы, потерявшие имущество частично, получат по 50 тысяч рублей, люди, полностью утратившие имущество, – 100 тысяч рублей.

При министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области создана рабочая группа, которая определит фактический ущерб имуществу, пострадавшему при пожаре (жилые постройки, дачные дома, нежилые строения). После оценки будут проработаны варианты возмещения утраченного имущества.

Челябинск, Виктор Елисеев

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