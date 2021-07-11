За сутки скончались 14 южноуральцев с COVID-19

В Челябинской области зафиксировали 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 10 июля подтверждено 68 тысяч 817 случаев заболевания COVID-19 (+ 263 новых подтверждения ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 111 человек. ️Больных COVID-19 – 3 тысячи 38 южноуральцев.

Умерли 14 человек: 12 пациентов – от COVID-19, 2 южноуральца – от других причин. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 3 тысячи 141 больной коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 886).

Челябинск, Виктор Елисеев

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