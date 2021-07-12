Южноуральские предприятия не торопятся рассчитываться с долгами

В апреле 2021 года выросла просроченная задолженность предприятий Челябинской области перед банками и контрагентами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, совокупная прибыль предприятий региона в январе – апреле 2021 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 89 миллиардов рублей. Таковы данные Госкомстата России.

При этом доля прибыльных организаций в общем числе предприятий достигла 69% (+6,3%) к первым четырем месяцам прошлого года.

В это же время просроченная кредиторская задолженность уменьшилась на 12,7 миллиарда рублей (-29%), просроченная задолженность по кредитам и займам снизилась на 0,3 миллиарда рублей (-1%), просроченная дебиторская задолженность – на 21 миллиарда рублей (-36%).

Из этого представители КСП делают вывод, что «финансовое состояние предприятий Челябинской области демонстрирует положительный тренд».

Однако результаты апреля 2021 года позволяют усомниться в чрезмерном оптимизме чиновников. Так, по данным Госкомстата, в апреле по сравнению с мартом сего года задолженность предприятий Челябинской области по кредитам и займам увеличилась на 37,5 миллиарда рублей (+4,1%). При этом просроченная кредиторская задолженность выросла на 504 миллиона рублей (+1,6%), а просрочка по кредитам и займам – на 145 миллионов рублей (+0,47%).

Все это происходит на фоне существенного роста прибыли компаний: за месяц она увеличилась почти на 43 миллиарда рублей (+44,8%) – до 139,5 миллиардов. Сальдо прибылей и убытков составило +118 миллиардов рублей (+54,28% к марту 2021 года). Кроме того, уменьшилась просроченная дебиторская задолженность предприятий – на 5,5 миллиарда рублей (-13%).

Таким образом, участники экономической жизни региона вновь не торопятся рассчитываться с долгами, несмотря на продолжающийся рост прибыли. Это говорит о неуверенности компаний в позитивном сценарии развития экономики.

Челябинск, Виктор Елисеев

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