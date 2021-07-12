В Челябинске отключили светофоры на четырех оживленных перекрестках

В нескольких районах Челябинска отключили светофоры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 12 июля, планируются отключения светофоров на следующих перекрестках:

ул. Воровского – ул. Доватора с 8:00 до 17:00;

Копейское шоссе – ул. Трубников с 8:00 до 18:00;

Копейское шоссе – Профилакторий с 8:00 до 18:00.

На всех объектах будут проводится работы на электрических сетях.

Кроме того, с 10:00 до окончания работ в связи с переносом светофоров будут отключены светофорные объекты на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Каслинская.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.07.21

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