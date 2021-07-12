На Южном Урале экс-депутат получил срок за секс с несовершеннолетними

В Чесме бывший депутат отправлен в колонию на 17 лет за преступления против половой неприкосновенности подростков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Чесменский районный суд признал 60-летнего местного жителя виновным в развратных действиях, а также половых сношениях и иных действиях сексуального характера с лицами, не достигшими 14-летнего и 16-летнего возраста.

Установлено, что в 2017-2018 годах совершил преступления против половой неприкосновенности трех девочек 13-15 лет.

Суд приговорил уральца к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Известно, что некоторое время назад мужчина был депутатом местного районного совета.

Челябинск, Виктор Елисеев

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