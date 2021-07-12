Била руками, ногами, проводом: в Магнитогорске горожанка ответит в суде за истязания дочери

Жительница Магнитогорска предстанет перед судом за истязание восьмилетней.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение в отношении местной жительницы, обвиняемой в истязаниях своей дочери.

По версии следствия горе-мать в 2020-2021 годах систематически истязала свою 8-летнюю дочь, избивая ее руками, ногами, проводом, учебником, при этом оскорбляя ребенка.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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