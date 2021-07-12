Чиновники бросили на произвол десятки участков дорог в саткинском поселке

Суд обязал администрацию поселка Береговой принять на учет бесхозяйные автомобильные дороги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Каслей после жалоб жителей поселка Береговой (Саткинский район) провела проверку исполнения законодательства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении автомобильных дорог, расположенных на территории поселения.

Выяснилось, что местные чиновники не приняли в муниципальную собственность 23 участка автомобильных дорог в поселке Береговой, автодорог на кладбища в селе Пороховое и деревне Зырянкуль, 7 участков магистралей в деревне Малая Канзафарово, 2 участков автомобильных дорог в деревне Кульмяково.

«Непринятие своевременных мер по постановке на кадастровый учет бесхозяйных объектов транспортной инфраструктуры влечет невозможность обеспечения не только их сохранности, но и безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения», – заявили представители прокуратуры. Кроме того, отсутствие регистрации права собственности на дороги не позволяет местным властям расходовать бюджетные средства на их содержание.

Ранее, городская прокуратура внесла главе Берегового сельского поселения представление об устранении нарушений законодательства. Но реакции чиновников не последовало.

Тогда прокурор обратился в суд с требованием возложить на администрацию Берегового поставить автодороги на учет в качестве бесхозяйного имущества.

Решением Каслинского городского суда требования прокурора удовлетворены.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.07.21

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