В Челябинске псевдо-трейдер выманил у горожан больше 28 миллионов рублей

В Челябинске завершили расследование уголовного дела о мошенничестве на 28 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, полиция направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве.

Из материалов дела следует, что южноуралец в 2018-2020 годах похитил у знакомых и малознакомых людей более 28 миллионов рублей.

Он предлагал своим жертвам вложиться в строительство домов, заправочной станции, производство одного из промышленных предприятий или облигаций этой компании, а также принять участие в якобы разработанной им программе трейдинга. Заведомо не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, он обещал выплачивать от 10 до 30 процентов от вложенной суммы, а впоследствии и сам заем. В зависимости от вложенных сумм, он обещал ежеквартальную, ежемесячную и даже еженедельную выплату процентов.

Доверяя злоумышленнику, южноуральцы соглашались на его предложения и отдавали аферисту от 30 тысяч до 3 миллионов рублей. При этом некоторые настолько доверяли мошеннику, что отдавали деньги без расписок и договоров, под «честное слово». Похищенными средствами южноуралец распоряжался по своему усмотрению.

В общей сложности от действий афериста пострадали 32 человека. Противоправную деятельность злоумышленника пресекли оперативники экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Челябинску.

В настоящее время задержанный находится в следственном изоляторе ГУФСИН. В соответствии с действующим законодательством ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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