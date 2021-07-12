В Челябинске псевдо-трейдер выманил у горожан больше 28 миллионов рублей

В Челябинске завершили расследование уголовного дела о мошенничестве на 28 миллионов рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, полиция направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве.
Из материалов дела следует, что южноуралец в 2018-2020 годах похитил у знакомых и малознакомых людей более 28 миллионов рублей.
Он предлагал своим жертвам вложиться в строительство домов, заправочной станции, производство одного из промышленных предприятий или облигаций этой компании, а также принять участие в якобы разработанной им программе трейдинга. Заведомо не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, он обещал выплачивать от 10 до 30 процентов от вложенной суммы, а впоследствии и сам заем. В зависимости от вложенных сумм, он обещал ежеквартальную, ежемесячную и даже еженедельную выплату процентов.
Доверяя злоумышленнику, южноуральцы соглашались на его предложения и отдавали аферисту от 30 тысяч до 3 миллионов рублей. При этом некоторые настолько доверяли мошеннику, что отдавали деньги без расписок и договоров, под «честное слово». Похищенными средствами южноуралец распоряжался по своему усмотрению.
В общей сложности от действий афериста пострадали 32 человека. Противоправную деятельность злоумышленника пресекли оперативники экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Челябинску.
В настоящее время задержанный находится в следственном изоляторе ГУФСИН. В соответствии с действующим законодательством ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 12.07.21
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