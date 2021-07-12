Число зараженных коронавирусом в Челябинской области превысило 69 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 275 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 12 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 11 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 69 тысяч 92 инфицированных. Чтобы набрать последнюю тысячу понадобилось всего 4 дня. Умерли 3 тысячи 153 зараженных (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 897).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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