В Златоусте рухнула стена жилого дома

В уральском городе рухнула стена в общежитии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в доме №2 по улице Шишкина в Златоусте. Об этом сообщили местные активисты организации «Гражданский патруль».

«Половина стены в общежитии рассыпалась в пыль из-за отсутствия действий управляющей компании», – уверяют общественники.

По словам южноуральцев, они еще в прошлом году предрекали вероятное обрушение несущей стены дома. Но никаких мер по его ремонту не провела. В итоге стена дома просто рассыпалась по кирпичику, и в дальнейшем ситуация только усугубится, уверены общественники.

«Здесь видна глубокая трещина до самого верха. Сейчас пойдут дожди, разрушение продолжится, и к осени стена точно рухнет. Дай бог, если не на голову жильцам. Еще в прошлом году мы говорили: стена завалится! Но кто нас слушал? Результат налицо. А если дом рухнет? Если будут жертвы?" – возмущаются городские активисты.

Южноуральцы обратились в прокуратуру и ГЖИ Челябинской области с жалобой на бездействие управляющей компании. Общественники отметили, что, если дом является аварийным, его необходимо расселять.

Челябинск, Виктор Елисеев

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