На Южном Урале во время посевной в поле нашли боевой снаряд XIX века

В Челябинской области минерам Росгвардии пришлось разбираться со снарядом XIX века.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, сообщение об обнаружении предмета, внешне схожего со снарядом, поступило вечером 10 июля. О находке сообщил механизатор, проводивший пахотные работы близ поселка Родники Троицкого района.

На место выехали специалисты группы разминирования челябинского ОМОН.

Росгвардейцы установили, что находка представляет собой 86-миллиметровый осколочный снаряд, предположительно конца XIX века, представляющий опасность для окружающих.

Из-за сильной коррозии снаряд был уничтожен на месте.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.07.21

В СКР раскрыли подробности уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Сахалина. / В Златоусте рухнула стена жилого дома. / Бывший замгубернатора Сахалина арестован на два месяца. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»