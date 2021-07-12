На Южном Урале во время посевной в поле нашли боевой снаряд XIX века

В Челябинской области минерам Росгвардии пришлось разбираться со снарядом XIX века.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, сообщение об обнаружении предмета, внешне схожего со снарядом, поступило вечером 10 июля. О находке сообщил механизатор, проводивший пахотные работы близ поселка Родники Троицкого района.
На место выехали специалисты группы разминирования челябинского ОМОН.
Росгвардейцы установили, что находка представляет собой 86-миллиметровый осколочный снаряд, предположительно конца XIX века, представляющий опасность для окружающих.
Из-за сильной коррозии снаряд был уничтожен на месте.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 12.07.21
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