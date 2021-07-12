«Московские инновации»: деньги, выделенные на благоустройства сквера в Челябинске, потратили на квартиру

Власти Металлургического района Челябинска рассказали, почему срываются работы в городских скверах.

Напомним, на минувшей неделе прокуратура Металлургического района областного центра внесла представления подрядным организациям, занимавшимся благоустройством скверов у ДК «Строитель» и 50-летия ВЛКСМ. Дело в том, что выполнить работы подрядчики должны были к 1 июля этого года. Но этого не произошло.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сквер у ДК «Строитель» все-таки будет сдан к концу июля. Об этом сообщил глава Металлургического района Сергей Кочетков.

По словам чиновника, сроки затянули из-за внесения изменений в проектную документацию. На сегодня работы выполнены на 85%.

Со сквером 50-летия ВЛКСМ ситуация в корне иная. Как рассказал Сергей Кочетков, контракт на благоустройство выиграла компания «Левша» из Москвы. Но сами москвичи, естественно, ничего делать не собирались, наняв многочисленных субподрядчиков. «Мы надеялись, что московская компания привнесет какие-то инновации. А они понабрали подрядчиков, – посетовал глава районной администрации. – Одному сразу отдали 4,5 миллиона рублей, а он квартиру купил себе на эти деньги в Челябинске. Теперь они с ним воюют».

Всего, по данным чиновника, московская компания наняла 27 подрядных организаций. Но кто чем занимается, непонятно. Работы в сквере практически не ведутся. На прошлой неделе нерадивому подрядчику уже выставили штраф в 380 тысяч рублей за некачественную работу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.07.21

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