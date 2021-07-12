Южноуральцы экономят на ГСМ и макаронах

На Урале зафиксировали рост розничной выручки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мае в регионах Урала произошел рост розничной выручки на 14%-43% к значениям мая 2020 года. К такому выводу пришли в компании Soinvest, проанализировав данные Росстата.

«Самый большой рост трат показал Башкортостан – на 43% больше, чем в майские каникулы первой волны пандемии. Примерно на четверть больше, чем годом раньше, потратили пермяки и челябинцы. В Курганской и Свердловской областях прирост немного меньше, но тоже около 20% в номинальном исчислении», – отметили эксперты.

По итогам 5 месяцев 2021 года розница Свердловской области еще не догнала продажи прошлого года. После 12 месяцев спада продаж к показателю годом ранее, регион в мае наконец показал признаки восстановления розничных продаж, но суммарно с начала 2021 года показатель роста пока ниже инфляции. В Челябинской, Курганской областях, Пермском крае и Башкирии, наоборот, выручка приросла по сравнению с прошлым годом даже в сопоставимых ценах.

При этом в 2021 году жители Челябинской области экономят в основном на ГСМ (на бензин южноуральцы потратили в текущих ценах на 6% меньше, чем год назад, на дизельное топливо – на 10%). Мех и ткани и вовсе попали в разряд роскоши – расходы на них упали на 20-30%.

Снизилась выручка при реализации мяса животных (-1%), макаронных изделий (-3%), муки (-6%), консервов из мяса и мяса птицы (-18%) и маргариновой продукции (-4%).

Рост показывают продажи автомобилей (+22%) и одежды (+25%). Несмотря на рост цен, потребление основных продуктов сохраняется – об свидетельствует рост выручки в текущих ценах, коррелирующий с уровнем продовольственной инфляции.

Отдельного упоминания заслуживает взрывной рост, демонстрируемый интернет-торговлей. Так, по опубликованным данным за 1 квартал 2021 года, сумма покупок в этой сфере в Челябинской области выросла в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Тюменской, Курганской областях и Башкортостане – в 2-2,5 раза, в Свердловской области – в 1,9 раз.

Самая большая на Урале доля покупок в интернет – в Свердловской области – 5,5%. Самая низкая – в Башкортостане – менее 1%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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