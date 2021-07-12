Турецкая «дочка» ММК возобновляет работу горячего комплекса

MMK Metalurji возобновляет работу горячего комплекса в Турции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», MMK Metalurji (актив ПАО в Турецкой Республике) приступил к горячим испытаниям электросталеплавильного цеха с литейно-прокатным модулем. Ежегодный выпуск горячекатаного проката на турецкой производственной площадке составит около 2 миллионов тонн.

На электросталеплавильном производстве, остановленном в 2012 году в связи с неблагоприятными экономическими условиями на турецком рынке, началась первая фаза горячих испытаний технологического оборудования. По их завершению электросталеплавильный цех с литейно-прокатным модулем, предназначенный для производства горячекатаных рулонов, возобновит свою работу в полном объеме.

«Решение о приостановке горячекатаного производства на площадке MMK Metalurji в Искендеруне было принято нами исходя из соображений экономической эффективности. На тот момент ситуация на турецком рынке характеризовалась высокими ценами на сырьевые и энергетические ресурсы и низкими ценами на металлопродукцию. Сегодняшняя ситуация позволяет нам возобновить работу электросталеплавильного комплекса, который является очень важной частью в структуре нашего турецкого актива», – отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

«Капитальные затраты в повторный запуск этого производства составили около 40 миллионов долларов. После перезапуска горячей части и выхода комплекса на полную мощность мы планируем, что объем производства здесь составит около 2 миллионов тонн горячекатаных рулонов в год, что позволит нашему турецкому активу получить существенный прирост EBITDA», – подчеркнул генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Поэтапный запуск электросталеплавильного цеха с литейно-прокатным модулем на промплощадке MMK Metalurji в Искендеруне предполагает постепенное увеличение объемов производства. Всего в 2021 году планируется произвести 200-260 тысяч тонн горячекатаного проката с выходом на полную проектную мощность в 2022 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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