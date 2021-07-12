В центре Челябинска втихаря избавились от исторической вывески

Со здания почты в центре Челябинска исчезла историческая вывеска.

Как сообщили РИА «Новый День», изменения на фасаде здания, расположенного на проспекте Ленина, 64, неприятно поразили челябинцев. С помещения, где издавна располагалось почтовое отделение №80, исчезла давно привычная и живо запоминающаяся вывеска.

«Ребята, внезапно исчезла самая красивая историческая вывеска на проспекте Ленина!" – обратили на это внимание в паблике «Челябинский урбанист».

На отделении почты с давних времен стояла надпись, отображавшая его индекс. Однажды внутри букв была даже неоновая подсветка, которой в СССР часто декорировали социально важные вывески, напоминают городские активисты.

«Почта 454080» – это часть культурного кода нашего города, такой же значимый памятник, как и различные статуи из чугуна и камня, – настаивают урбанисты. – Надпись является важным архитектурным элементом ансамбля домов со стилобатом вдоль проспекта. Даже если почта собралась съехать (хотя, по слухам, там делают ремонт), вывеска ни в коем случае не должна исчезнуть. Это наша история».

Горожан призывают подключиться к спасению исторической конструкции. «Пожалуйста, давайте поднимем шум, чтобы кто-нибудь из ответственных прояснил ситуацию. Недавно мы так с вами с помощью шума спасли фасад бассейна ЮУрГУ, который начали перекрашивать желто-зеленую зебру. Теперь все возвращают взад, потому что никто ни с кем не согласовал. Помните – в нашем городе возможно все!" – пишут общественники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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