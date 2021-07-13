13 июля ожидаются следующие события – Челябинск

13.07.2021, вторник
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10:30 Челябинск – Заседание избирательной комиссии Челябинской области в режиме видеоконференцсвязи
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференцию «Грантовая поддержка социальных проектов НКО Челябинской области» (пресс-центр «Гранада Пресс»)
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11:00 Челябинск – Летний кинозал «Волшебный фонарь»: показ диафильма (Центральная городская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)
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11:00 Челябинск – Акция «Рисуем, играем, разгадываем, читаем» (детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской, сквер по ул. Молодогвардейцев)
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11:00 Челябинск – Занятие «Мастерилка»: создание коллажа из природного материала «Наше яркое лето» (детская библиотека №8, ул. Смирных 13-А)
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15:00 Челябинск – Час пазлов: «Сказки К.И. Чуковского» (детская библиотека №13, ш. Металлургов, 53А)
Челябинск. Другие новости 12.07.21
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