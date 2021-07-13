В Челябинске задержали замглавы регионального отделения ПФР

Заместителя управляющего отделением ПФР по Челябинской области задержали при получении взятки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 67-летнего Александра Орехова задержали вечером понедельника, 12 июля, с поличным.

Мужчина получил от представителя одного из частных охранных предприятия более 3,1 миллиона рублей. В такую сумму чиновник оценил свою помощь в заключении контракта на охрану территориальных подразделений ПФР.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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