Ущерб свыше 3,5 миллиона рублей: в Челябинске будут судить банду автоподставщиков

В суд Челябинска направили уголовное дело в отношении участников инсценированных ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 жителей региона. Они обвиняются в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также покушении на мошенничество в сфере страхования.

По версии следствия в 2016-2018 годах в Челябинске действовало преступное сообщество, участниками которого совершено более 70 преступлений в сфере страхования.

Постоянные участники группировки организовывали ДТП с участием различных автомашин на дорогах города, после чего обращались в ГИБДД и страховые компании, предоставляя ложные сведения об обстоятельствах произошедшей аварии. В качестве номинальных участников инсценированных ДТП привлекались знакомые молодые люди, которым платили за это от 2 до 25 тысяч рублей.

Весь объем страховых выплат по инсценированным ДТП получали участники преступного сообщества. Ущерб, нанесенный страховщикам, превысил 3,5 миллиона рублей. Вину в совершении преступлений обвиняемые признали в полном объеме.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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