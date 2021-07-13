В Челябинской области зафиксирован новый антирекорд по смертности от коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлен 281 новый случай коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 14 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 13 человек. Это самый высокий показатель за весь период пандемии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 69 тысяч 373 зараженных. 3 тысячи 167 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 910).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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