Сплошной пиар: власти Южного Урала, наконец, объявили аукцион на покупку автобусов

Власти Южного Урала объявили конкурс на поставку 150 автобусов среднего класса вместимости для Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявление о приеме заявок на участие в электронном аукционе чиновники правительства Челябинской области опубликовали в понедельник, 12 июля.

Согласно конкурсной документации, БКУ «Центр организации закупок Челябинской области» проведет два аукциона: на приобретение 110 автобусов на компримированном природном газе и 40 – на сжиженном природном газе.

Начальная цена первого лота – 1,36 миллиарда рублей, второго – 551 миллион рублей. Заявки на участие принимаются до 28 июля, итоги подведут 29 июля.

Напомним, автобусы для Челябинска власти региона намерены приобрести в рамках реализации программы «Чистый воздух». Для этого федеральное правительство направило региону 2,3 миллиарда рублей. Премьер российского правительства Михаил Мишустин объявил о таком решении в первой половине июня. Сразу после этого областные чиновники развернули пиар-кампанию. Регионалов понять можно: обещание губернатора Алексея Текслера о покупке нескольких сотен автобусов для областного центра давно уже превратилось в повод для злых шуток южноуральцев.

И выделение Москвой средств стало хорошим предвыборным подарком для «команды Текслера», занятой теперь спасением репутации партии «Единая Россия», список кандидатов которой возглавил лично губернатор (впрочем, эта традиция сложилась еще при Петре Сумине).

За прошедший месяц о грядущей покупке 150 автобусов власти области говорили так часто, что некоторые челябинцы совсем запутались, не понимая: речь идет о приобретении все тех же автобусов или уже о другой партии.

Увы, речь, действительно, об одном и том же. И до конца года в Челябинск должны поступить только 150 автобусов. Причем, среднего класса вместимости: количество сидячих мест в них не будет превышать 30 (столько же в ПАЗах, активно используемых челябинскими маршруточниками), а весь салон рассчитан на наполняемость до 60 пассажиров.

Напомним, до этого неоднократно заявлялось о необходимости приобретать для Челябинска автобусы только большой вмести. Это же требование озвучивалось в рамках презентации транспортной реформы. Однако теперь закупаются автобусы небольшие. Возможно, власти перед выборами решили поразить горожан масштабами обновления автопарка, поэтому купят автобусы подешевле зато количеством побольше.

Все остальные требования к новым автобусам – стандартные: машина должна быть низкопольной, со специальными устройствами для посадки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Также они должны быть оборудованы точками доступа Wi-Fi, USB-зарядными устройствами и кондиционерами, которые, как выяснилось в жаркие месяцы, перевозчики включают очень неохотно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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