В Челябинской области отключат бесплатные водонапорные колонки

Власти одного из муниципалитетов Южного Урала решили ввести плату за воду из уличных колонок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Кунашакском районе будут внедряться «умные колонки». Об этом сообщили на официальной странице местной администрации в социальных сетях.

Нет, это не значит, что новые водонапорные колонки будут самостоятельно регулировать температуру подаваемой воды или обогащать жидкость витаминами и минералами. Единственным признаком «интеллекта» в новом устройстве будет отказ подавать благословенную влагу бесплатно.

«Чисто технические все реализовано интересно, – умиляются чиновники. – Выдается карта каждому желающему, ее можно пополнять и потом прикладывать к колонке. Вода будет литься до тех пор, пока вы ее не остановите и пока у вас на карточке имеются деньги. Иногда вместо карточки можно использовать чип, похожий на домофонный ключ».

Причиной отказа от бесплатных колонок власти называют непомерные расходы ресурсоснабжающей организации. «Для того чтобы вода была в колонке, точно так же работает вся система водоснабжения: проложены трубы, которые изнашиваются со временем, вода набирается из скважин насосом, работает бригада по обслуживанию колонок. Все это – расходы водоснабжающей организации. И, если люди, имеющие воду в своем доме, оплачивают ее по тарифу, то люди, пользующиеся водой с колонки, не несут никаких расходов», – объясняют в администрации.

При этом чиновники не говорят, сколько южноуральцам придется платить за воду из «умного» устройства, и как эта плата будет согласовываться с действующим на территории района тарифом на водоснабжение. Ведь обслуживание новых колонок окажется дороже из-за их «интеллектуальной» составляющей. Да и система электронных карт добавит финансовых хлопот ресурсоснабжающему предприятию.

Интересно, что сами чиновники признают: на улице Ленина в селе Кунашак, которая и станет «пилотной» территорией проекта, во многих домах попросту отсутствует центральное водоснабжение. И люди вынуждены пользоваться водой из колонок. Но вместо того, чтобы выполнить свою непосредственную задачу по обеспечению всех жителей района центральным водоснабжением, власти почему-то решили обложить земляков данью, заставив платить за воду, которую тем придется потом еще донести до своего дома.

Что касается туристов, облюбовавших кунашакские озера в качестве места отдыха, то им местные чиновники предлагают, видимо, умереть от жажды. Ведь – страшное дело! – они «используют неограниченное количество воды, не оплачивая за нее». Такое получается ноу-хау в туристической сфере. Объявленной, кстати, правительством Челябинской области одним из приоритетных направлений социально-экономического развития региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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