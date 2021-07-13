В центре Челябинска перевернулась «скорая»

В центре Челябинска в ДТП попал автомобиль «скорой помощи».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , ДТП произошло сегодня около 13:00 на перекрестке улиц Энгельса и Коммуны. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«Скорая» двигалась по Энгельса от Труда и поворачивала налево (на видео не видно, были ли включены проблесковые маячки). Увидев ее маневр, автомобили, ехавшие по Энгельса от проспекта Ленина на перекрестке притормозили, но одна легковушка рванула вперед и, не сбавляя скорости, врезалась в «скорую». От удара та упала на бок. У Volkswagen Polo смят капот.

По некоторым данным «скорая» везла пациентов с подозрением на ковид. Официальной информации о погибших и пострадавших пока нет.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 13.07.21

В Челябинской области отключат бесплатные водонапорные колонки. / Сплошной пиар: власти Южного Урала, наконец, объявили аукцион на покупку автобусов. / В Челябинской области зафиксирован новый антирекорд по смертности от коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»