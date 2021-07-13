При строительстве набережной в Челябинске есть риск уничтожить объект культурного наследия

Прокуратура Челябинска объявила предостережение о недопустимости нарушений законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия при строительстве пешеходной набережной.

Как уже сообщал «Новый День», после срыва работ по строительству пешеходной набережной вдоль южного берега реки Миасс от улицы Кирова до створа улицы Пушкина и «Сквера Искусств» в прошлом году, комитет дорожного хозяйства областного центра заключил новый муниципальный контракт с ООО «Строймеханизация», связанным с бизнес-структурами семейства Вайнштейнов.

Однако на протяжении всей строительной истории челябинцы высказывали опасения, что в результате этих работ может пострадать расположенный в центре города объект культурного наследия «Культурный слой Челябинска XVIII-XIX веков», так как зачастую застройщики пренебрегают историческими памятниками.

По итогам проверки в прокуратуре напомнили городским чиновникам о законодательно закрепленной обязанности органов местного самоуправления обеспечить охрану объектов культурного наследия.

«В настоящее время подрядчиком ООО «Строймеханизация» работы по строительству пешеходной набережной приостановлены до выполнения работ по реализации плана мероприятий по сохранности объектов культурного наследия, – отметили в надзорном ведомстве. – Вместе с тем, работы, предусмотренные контрактом в полном объеме подрядчиком не выполнены, муниципальный контракт не исполнен, в связи с чем, в целях сохранности объекта культурного наследия и недопущения ухудшения состояния объекта, председателю комитета дорожного хозяйства Челябинска объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия при выполнении работ по строительству пешеходной набережной».

Отметим, что в ходе вчерашнего аппаратного совещания у главы Челябинска Натальи Котовой, ее заместитель Максим Куляшов ни словом не обмолвился о приостановке работ по строительству пешеходной набережной. Более того, подчеркнул, что подрядчик следует в графике, несколько отставая лишь в юридическом оформлении выполненных работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.07.21

В центре Челябинска перевернулась «скорая». / В Челябинской области отключат бесплатные водонапорные колонки. / Сплошной пиар: власти Южного Урала, наконец, объявили аукцион на покупку автобусов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»