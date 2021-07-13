На Урале банк оштрафовали на миллион рублей за неверный перевод

По требованию озерских приставов уральский банк оштрафовали на 1 миллион рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, арбитражный суд Свердловской области, рассмотрев протокол судебного пристава-исполнителя Озерского городского отделения, оштрафовал ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» на 1 миллион рублей.

В Озерском городском отделении судебных приставов ведется сводное исполнительное производство в отношении крупной производственной компании, задолжавшей целому ряду взыскателей. В рамках взыскания судебным приставом-исполнителем вынесены постановления о его обращении на средства должника, находящиеся на счете в банке.

В феврале 2021 года предприятие уведомило Озерский ГОСП, что на счет поступила крупная сумма, большую часть которой компания намерена направить на выплату заработной платы своим работникам, а остаток – 3,1 миллиона рублей, должен был частично погасить задолженность в рамках исполнительного производства по взысканию налогов и сборов. Однако кредитное учреждение, в нарушение постановления судебного пристава-исполнителя, практически весь указанный остаток направило иному кредитору.

В Озерском ГОСП пришли к выводу, что ПАО «УБРиР» совершило административное правонарушение. Ведь Гражданский кодекс четко устанавливает очередность списания средств. Так, перечисление по налогам и сборам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации – это третья очередь по платежным документам, в то время как списание средств по исполнительным производствам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований, относится к четвертой очереди.

Судом заявленные в протоколе судебного пристава-исполнителя требования о привлечении кредитной организации к административной ответственности были удовлетворены, банку назначено наказание в виде административного штрафа в размере одного миллиона рублей. Постановление не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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