В Челябинск прибыли два новых трамвая

2 из 30 закупленных трамвая прибыли в Челябинск.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, первые два трамвая для Челябинска, поставляемых «Синара – Транспортные Машины», доставлены в депо ЧелябГЭТ для подготовки к началу эксплуатации.

В ближайшие дни сотрудники СТМ приступят к проверке эксплуатационных характеристик первых вагонов.

Согласно техническому заданию, новые вагоны должны быть доступны для маломобильных пассажиров. В салоне размещены 6 usb-розеток для подзарядки мобильных устройств и Wi-fi для возможности выхода в интернет. Салоны будут оснащены кондиционерами и кнопкой адресного открытия дверей. На смену привычной окраске пришли новые цвета – жемчужно-белый и бирюзово-зеленый оттенки. Также на вагоны будет нанесен уникальный паттерн.

«Вместимость каждого вагона максимум 187 пассажиров, 26 из которых могут ехать сидя», – уточнили представители министерства. Согласно данным производителя, номинальная вместимость вагона составляет 127 человек, полная вместимость – 187 человек.

Первую партию новых трамваев челябинцы смогут опробовать уже к сентябрю. Всего до конца 2021 года в Челябинске появится 30 новых трамваев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.07.21

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