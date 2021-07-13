В Челябинске суд смягчил приговор экоактивистам

Апелляционная инстанция смягчила приговор челябинским экоактивистам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд смягчил приговор члену координационного совета движения «Стоп-ГОК» Василию Московцу и экоактивисту Гамилю Асатуллину. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на их адвокатов Андрея и Ольгу Лепехиных.

Апелляционная инстанция назначила Асатуллину и Московцу по полтора года лишения свободы условно каждому. Ранее их приговорили к 2,5 и 3 годам условно, соответственно.

Челябинский областной суд прекратил дела обоих активистов по статье о хулиганстве за отсутствием состава преступления и оставил в приговоре лишь покушение на уничтожение имущества из хулиганских побуждений путем поджога и подстрекательство к нему.

«Следствие ранее настаивало, что Московец подстрекал Асатуллина и еще одного бывшего участника экодвижения Евгения Медведева к поджогу комбината. В 2017 году в ночь на 11 сентября, считает следствие, Асатуллин и Медведев попытались поджечь на территории комбината сложенные деревья и будку», – напомнил правозащитник.

Небольшой пожар, от которого не пострадала даже кора древесины, длился 15 минут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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