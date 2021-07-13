В Челябинской области бухгалтер ресторана сняла с карты фирмы 650 тысяч рублей

В Миассе бухгалтера ресторана будут судить за присвоение денег хозяев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в следственном отделе полиции Миасса завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Из материалов уголовного дела следует, что 46-летняя жительница города, работая бухгалтером одного из ресторанов города Миасса, имела в своем распоряжении вверенную ей банковскую карту, принадлежащую организации. Женщина неоднократно снимала с нее деньги для собственных нужд. В итоге со счета предприятия исчезло более 650 тысяч рублей. Обнаружив недостачу, представители коммерческой организации обратились в полицию.

На период следствия обвиняемой избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и вместе с обвинительным заключением направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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