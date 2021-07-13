Парижский полумарафон на Южном Урале отменили из-за пожаров

В Челябинской области приняли решение о переносе Парижского полумарафона на 2022 год.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Челябинской области, такое решение было принято организаторами межрегионального забега «Парижский полумарафон», который должен был пройти в Нагайбакском районе 14 августа.

«К сожалению, обстоятельства не позволяют нам провести Парижский полумарафон в назначенные сроки. Природные пожары, которые бушевали в Челябинской области, не обошли стороной трассу, которую мы готовили для забега. Организаторам необходимо время, чтобы определиться с новым маршрутом и подготовить его для безопасного старта всех участников. Поэтому мы приняли решение перенести забег на 2022 год, дата проведения полумарафона в следующем году будет объявлена позже. Надеемся на ваше понимание и поддержку!», – отметила организатор Парижского полумарафона Светлана Мамедалина.

Для зарегистрированных участников организаторы предлагают несколько вариантов: сохранить слот для участия в следующем году либо вернуть деньги за слот (для этого необходимо написать на почту: paris@myrace.info).

Челябинск, Виктор Елисеев

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