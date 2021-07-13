Замглавы отделения ПФР по Челябинской области отправили под домашний арест

Суд избрал меру пресечения для заместителя руководителя отделения ПФР по Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал для заместителя управляющего отделением ПФР по Челябинской области Александра Орехова меру пресечения в виде домашнего ареста на следующие два месяца.

Напомним, чиновника задержали с поличным при получении от представителя одного из частных охранных предприятий более 3,1 миллиона рублей. В такую сумму челябинец оценил свою помощь в заключении контракта на охрану территориальных подразделений ПФР.

Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как уточнили в следственном управлении СКР по Челябинской области, мужчина полностью признал свою вину.

Челябинск, Виктор Елисеев

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