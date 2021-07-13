Через две недели челябинцы смогут уехать в Уфу только с ковид-справкой

Перевозчик из Башкирии предупредил о новых правилах поездок.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУП «Башавтотранс», согласно указу главы республики, новое требование начинает действовать с 26 июля.
С этого дня продажа билеты и посадка будут осуществляться только при наличии:
сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг;
справки медицинской организации о прохождении вакцинации против COVID-19, в том числе первым компонентом вакцины;
справки медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-19;
справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19, методом ПЦР (действительна в течение трех суток со дня сдачи).
«Прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции граждане должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета, – подчеркнули в пресс-служба госперевозчика. – Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев – от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен».
Челябинск, Виктор Елисеев
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