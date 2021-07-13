В Челябинске избили мужчину за замечание корявой самокатчице

Челябинская молодежь делает все, чтобы власти задумались о запрете в городе электросамокатов: запугивают пешеходов, жестко нарушают правила дорожного движения, а на днях избили мужчину за замечание девушке, чуть не въехавшей в него.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшее воскресенье. Мужчина вместе с приятелем ждал на остановке автобус, когда в него чуть не врезалась девушка на самокате компании Woosh.

«Видимо, ошиблась траекторией, резко затормозила прямо передо мной, – цитирует мужчину 74.ru. – Я без оскорбления сделал ей замечание, сказал: «Зачем брать самокат, если вы не умеете водить». Она меня обматерила, обозвала по-разному».

Через несколько минут объявились защитники обиженной самокатчицы. Несмотря на то, что мужчина работает психологом в одной из школ, найти общий язык с двумя парнями не сумел – они его избили.

По словам челябинца, в больнице ему диагностировали переломы плеча и ноги, а также зафиксировали раны на лице. Мужчина утверждает, что обратился в полицию, но там никаких действий не предприняли. В ГУ МВД по Челябинской области этот опровергают, уточняя, что происшествие зарегистрировано в отделе полиции «Центральный», и сейчас проводится проверка.

Пострадавший же заявляет о намерении выйти под окна губернатора с плакатом: «Кому платят откаты самокаты?» Но не поясняет, почему он намерен бороться с самокатами, а не с теми, кто на них ездит и избивает людей.

Челябинск, Павел Зварзин

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