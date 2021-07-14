14 июля ожидаются следующие события – Челябинск

14.07.2021, среда

10:00 Челябинск – Вручение дипломов студентам ЮУрГАУ из Киргизии. Участники встретятся с ректором и генеральным консулом республики Кыргызстан. Для гостей проведут экскурсию по вузу и мастер-класс «Приготовление чая» (пр. Ленина, 75)

10:00 Челябинск – Обучающий семинар «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров» в рамках «Школы экспорта РЭЦ» Центра поддержки экспорта Агентства международного сотрудничества Челябинской области (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179, зал Calipso)

10:00 Челябинск – Развивающее занятие «Неваляшка» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №3 им. Василия Кузнецова, ул. Артиллерийская, 106)

10:30 Челябинск – Познавательное занятие «Летний дождик» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей школьникам в возрасте от 6 до 18 лет» (Челябинское региональное отделение ПФР)

11:00 Челябинск – Презентация «Ничего особенного», посвященная 120-летию актера и режиссера кукольного театра Сергея Образцова (детская библиотека №7, ул. Машиностроителей, 42)

11:00 Челябинск – Комплексное развивающее занятие «Мой веселый звонкий мяч» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 11)

11:00 Челябинск – Познавательное занятие «Плывет, плывет кораблик!» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №2 им. Аси Горской, ул. Воровского, 63А)

14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Развитие гандбола в Челябинске» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

14:00 Челябинск – Занятие кружка «Умелые ручки»: делаем конвертик для мелочей (детская библиотека №2 им. Аси Горской, ул. Воровского, 63А)

15:00 Челябинск – Час пазлов: «Динозавры» (детская библиотека №13, ш. Металлургов, 53А)

16:00 Челябинск – Творческая мастерская «У Лукоморья»: делаем куклу – хранительницу домашнего очага (детская библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 11)

Челябинск. Другие новости 13.07.21

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