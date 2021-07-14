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Среда, 14 июля 2021, 10:31 мск

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Южноуральцы наткнулись на «болото» из отходов птицефабрики

Жители Муслюмово нашли новую свалку отходов птицефабрики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неприятную находку жители Кунашакского района обнаружили в лесу у села Муслюмово. Об этом они рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги», приложив видеозапись.

По словам автора ролика, вонючее «болото» свежих и застарелых отходов, предположительно жиров птицефабрики, они обнаружили во вторник, 13 июля.

«Территория поселения, поля, леса и река Теча загажены всеми видами отходов, жирами, пометом, нечистотами, останками птицы», – рассказали южноуральцы.

Прокуратура начала проверку по жалобам муслюмовцев.

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