В Челябинской области 17 человек заразились клещевым энцефалитом

12,5 тысяч южноуральцев пострадали от нападения клещей.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 9 июля в медицинские организации региона обратилось 12 тысяч 430 пострадавших от укуса клещей, в том числе 3 тысячи 84 ребенка.

За аналогичный период 2020 года пострадало 14 тысяч 104 человека. Нападение клещей отмечено во всех муниципальных образованиях Челябинской области.

Зарегистрировано 17 случаев заболевания клещевым энцефалитом жителей области, в том числе у двух детей, 7 случаев заболевания клещевым боррелиозом (среди заболевших – 1 ребенок).

С начала сезона в области исследовано 9 тысяч 465 клещей на зараженность клещевыми инфекциями: их них – 34,7% инфицированы боррелиями, 1,2% – вирусом клещевого энцефалита, 3,9% – моноцитарным эрлихиозом и 1,2% – гранулоцитарным анаплазмозом человека.

С целью предупреждения укусов клещом населения проводится противоклещевая обработка территорий мест массового отдыха, на текущий период обработано 6 тысяч 403,9 гектара, в том числе 1 тысяча 323,3 гектара на территории летних оздоровительных учреждений. Организация экскурсий, походов, прогулок за пределы территорий загородных оздоровительных учреждений для детей в течение всей оздоровительной компании запрещена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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