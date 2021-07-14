В Челябинской области за сутки выявлено 283 случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлено 283 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 13 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 12 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 69 тысяч 656 зараженных. 3 тысячи 180 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 922).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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