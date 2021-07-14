В Челябинске задержали полицейского, пристававшего к детям

Транспортного полицейского из Челябинской области подозревают в педофилии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудника Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте задержали после инцидента на пикнике.

По информации источников в силовых структурах, челябинец начал приставать к двум девочкам. Дети испугались и убежали, дома обо всем рассказали родным. После этого полицейского задержали.

В транспортной полиции информацию о том, что южноуральца подозревают в преступлении против половой неприкосновенности. В силовом ведомстве начата проверка, сам сотрудник уже уволен из органов внутренних дел.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.07.21

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