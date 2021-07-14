Крупный торговый комплекс в Магнитогорске закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

В Магнитогорске приостановлена деятельность крупного торгового комплекса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, решение о назначении ООО «Фортуна» наказания в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток за повторное совершение административного правонарушения вынес Правобережный районный суд Магнитогорска.

Ранее суд дважды оштрафовал организацию за выявленные нарушения пожарной безопасности – на 70 и 150 тысяч рублей. Однако в апреле 2021 года проверка вновь выявила неустраненные нарушения правил пожарной безопасности, что делает работу комплекса невозможной.

Исполнительный документ поступил в Правобережное отделение судебных приставов Магнитогорска 12 июля. В этот же день сотрудники ведомства ознакомили руководство компании с постановлением о возбуждении исполнительного производства.

Следом о необходимости освободить занимаемые помещения до 16 часов 14 июля были предупреждены все арендаторы. К указанному времени судебные приставы вновь прибыли на место и опечатали главный вход в комплекс, оставив для прохода сотрудников служебный вход – в комплексе есть крупные арендаторы (сетевой магазин, ночной клуб, ресторан), которым необходимо вывезти скоропортящиеся продукты.

Сохранность пломб будет контролироваться в течение всего срока административного приостановления деятельности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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